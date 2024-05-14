Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
12:06
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda yeni başkanın kim olacağı ve nasıl bir kadro kurulacağı merak edilirken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun Avrupa'daki yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...