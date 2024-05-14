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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 14.05.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 12:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezonda yeni başkanın kim olacağı ve nasıl bir kadro kurulacağı merak edilirken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık için gün sayıyor. Yıldız oyuncunun Avrupa'daki yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Yeni sezonda yeni başkanın kim olacağı ve nasıl bir kadro kurulacağı merak edilirken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, ayrılık için gün sayıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Yıldız oyuncunun Avrupa'daki yeni adresi duyurulurken, bonservisi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe'de takımın en önemli oyuncularından biri olan ve her geçen gün performansını biraz daha yukarı çekmeyi başaran Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli ekipte kariyerinin sonuna geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu resmen ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Avrupa'dan birçok dev talibi olan milli oyuncu, rekor bedelle sezon sonunda takımdan ayrılıyor. İşte ayrıntılar...

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