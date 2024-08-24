Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
16:27
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya'ya gidiyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen ve iddialı transferler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a transfer etmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha kapıda. Kanarya'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte tranfere dair tüm detaylar...