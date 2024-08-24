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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya'ya gidiyor...
Giriş Tarihi: 24.08.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 16:27

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya'ya gidiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen ve iddialı transferler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a transfer etmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha kapıda. Kanarya'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte tranfere dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya’ya gidiyor...

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen ve iddialı transferler yapan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya’ya gidiyor...

Yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nu İngiliz ekibi Brighton'a transfer etmeye hazırlanan sarı lacivertlilerde bir ayrılık daha kapıda.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya’ya gidiyor...

Kanarya'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi devreye girdi. İşte tranfere dair tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya’ya gidiyor...

Şu ana kadar yaz transfer döneminde 6 takviye yapan Fenerbahçe'de ayrılıklar hızlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu sonrası bir ayrılık daha! İtalya’ya gidiyor...

Geçtiğimiz günlerde Joao Pedro ve Miguel Crespo ile vedalaşan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu ile de yollar ayrıldı.

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