Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
14:16
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim
Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Brighton'a gitmesi beklenen 24 yaşındaki oyuncu için gelen son teklif Fenerbahçe yönetiminin kafasını karıştırdı. Bu arada orta saha arayan Sarı-Lacivertliler'in listesine adı daha önce hiç duyulmayan bir isim girdi. İşte son dakika haberinin detayları..