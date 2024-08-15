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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim
Giriş Tarihi: 15.08.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:16

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim

Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Brighton'a gitmesi beklenen 24 yaşındaki oyuncu için gelen son teklif Fenerbahçe yönetiminin kafasını karıştırdı. Bu arada orta saha arayan Sarı-Lacivertliler'in listesine adı daha önce hiç duyulmayan bir isim girdi. İşte son dakika haberinin detayları..

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne vedanın ardından Ferdi Kadıoğlu ve orta saha konusunda transfer çalışmalarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim

Orta saha arayışını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de gündeme Sofyan Amrabat, Mateo Kovacic, Sander Berge gibi isimler gelmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim

ORTA SAHADA STACH SÜRPRİZİ

Fenerbahçe yönetimi, transferin son gününe kadar çalışmalarını sürdürüp nokta atışı yapmak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nda büyük ters köşe! Orta sahaya hiç duyulmamış isim

Kanarya'da listeye giren son isim Hoffenheim forması giyen 25 yaşındaki Anton Levi Stach oldu.

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