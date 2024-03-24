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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım
Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından gözler, PFDK sevkine ve açıklayacağı cezalara çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası yaptığı açıklamada gerekirse ligden çekileceklerini belirtmişti. Fenerbahçe camiası, ligden çekilme zirvesinde iftarda buluşurken, Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat için flaş bir adım attı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda Trabzonspor taraftarlarının oyun alanına girmesiyle birlikte futbol sahalarında istenmeyen olaylar yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

Futbolcular ve taraftarlar arasında kavga çıkarken olaylar güçlükle yatıştırılmış ve Fenerbahçe kafilesi, uzun bir süre sonra İstanbul'a dönebilmişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

PFDK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

PFDK sevklerinin hafta içerisinde açıklanması beklenirken TFF, sevkleri henüz açıklamadı. Saha içinde yaşananların birçok farklı kamera açısından izlendiği ve detaylı raporların yazıldığı iddiasıyla sevklerin bu hafta açıklanması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

GÖRÜNTÜLER SABAHA KADAR İNCELENDİ

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra statta bulunan temsilcilerin, sabaha kadar olaylı görüntüleri incelediği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

Yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'nin olağan genel kurula gideceğini ve ligden çekilme dahil her türlü kararı almaya hazır olduklarını belirtti.

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