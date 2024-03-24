Giriş Tarihi: 24.03.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
11:18
Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe'den o oyuncular için flaş adım
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından gözler, PFDK sevkine ve açıklayacağı cezalara çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maç sonrası yaptığı açıklamada gerekirse ligden çekileceklerini belirtmişti. Fenerbahçe camiası, ligden çekilme zirvesinde iftarda buluşurken, Osayi, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat için flaş bir adım attı.