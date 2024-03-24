Son dakika Fenerbahçe haberi: İftarda ligden çekilme zirvesi! Fenerbahçe’den o oyuncular için flaş adım

PFDK GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

PFDK sevklerinin hafta içerisinde açıklanması beklenirken TFF, sevkleri henüz açıklamadı. Saha içinde yaşananların birçok farklı kamera açısından izlendiği ve detaylı raporların yazıldığı iddiasıyla sevklerin bu hafta açıklanması bekleniyor.