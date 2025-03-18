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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: "Türkiye'ye sadece CV’si gelmiş..."
Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 07:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: "Türkiye'ye sadece CV’si gelmiş..."

Trendyol Süper Lig'de 28.hafta geride kaldı ve milli araya girildi. Lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4 golle geçerken, Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki puan farkı ise 9 oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen şampiyonluk yarışında son durumu ve gündemdeki önemli konuları tartıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: Türkiye’ye sadece CV’si gelmiş...

Trendyol Süper Lig'de 28.hafta heyecanı, oynanan maçlarla tamamlandı. Milli maçların gelmesiyle, liglere kısa bir ara verildi. Lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-0 yendi. Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: Türkiye’ye sadece CV’si gelmiş...

Beşiktaş, 9 kişi kalan Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: Türkiye’ye sadece CV’si gelmiş...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Süper Lig'in gündemini ve zirve yarışını yorumladı. İşte yazarların yorumları…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: Türkiye’ye sadece CV’si gelmiş...

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta yine işler karıştı. İki maçta 6 puan gitti. Suç futbolculara atılıyor oysa takımı ve tercihleri hoca yapıyor. Siz ne diyorsunuz?

ALİ GÜLTİKEN: Başarı da başarısızlık da bir bütündür. Bütün paydaşların bunda etkisi var. Solskjaer oyuncuları tanımaya, inanmaya ve inandırmaya çalışıyor. İnandırmaya çalışması konusunda bence bir sıkıntı yok ama oyuncuları tanıması ve inandırması konusunda problem yaşıyor. Özellikle Gaziantep maçında ortaya çıkan durumu daha sağlıklı değerlendirmeliydi. Konya maçına eksikleri görmesine rağmen aynı kadroyla çıktı ve değişiklikler konusunda da çok isabetli kararlar oluşmadı. Büyük takımlar şampiyonluk hedefinden koptuğu anda onları %100 sahaya getirebilmek kolay olmuyor. Özellikle bir de bu kadar yabancı ile sahaya çıkıyorsanız süreci sahiplenecek oyuncu da görünmüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: Türkiye’ye sadece CV’si gelmiş...

"HOCALIK BİR ŞEY OLMAZ"

GÜRCAN BİLGİÇ: Eğer rakip 9 kişi kalmışsa artık hocalık bir şey olmaz. Takım gerekeni yapacak! Oyuncu grubu bir paniğin içine girmişse hocaya ne diyeceğiz? Zaten takımı o yapmamış, onarmaya çalışmış, bir oyun oluşturmuş. Rafa Silva'nın dört maçlık form durumu ile çıkışlarını yaptılar ve kazandılar. Diğer oyuncuların da onun arkasından gelmesi lazımdı.