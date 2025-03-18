Giriş Tarihi: 18.03.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
07:17
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: "Türkiye'ye sadece CV’si gelmiş..."
Trendyol Süper Lig'de 28.hafta geride kaldı ve milli araya girildi. Lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4 golle geçerken, Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki puan farkı ise 9 oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen şampiyonluk yarışında son durumu ve gündemdeki önemli konuları tartıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için olay ifadeler kullanıldı. İşte haberin detayları…