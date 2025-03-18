Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho için olay yaratacak sözler: "Türkiye'ye sadece CV’si gelmiş..."

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş'ta yine işler karıştı. İki maçta 6 puan gitti. Suç futbolculara atılıyor oysa takımı ve tercihleri hoca yapıyor. Siz ne diyorsunuz?

ALİ GÜLTİKEN: Başarı da başarısızlık da bir bütündür. Bütün paydaşların bunda etkisi var. Solskjaer oyuncuları tanımaya, inanmaya ve inandırmaya çalışıyor. İnandırmaya çalışması konusunda bence bir sıkıntı yok ama oyuncuları tanıması ve inandırması konusunda problem yaşıyor. Özellikle Gaziantep maçında ortaya çıkan durumu daha sağlıklı değerlendirmeliydi. Konya maçına eksikleri görmesine rağmen aynı kadroyla çıktı ve değişiklikler konusunda da çok isabetli kararlar oluşmadı. Büyük takımlar şampiyonluk hedefinden koptuğu anda onları %100 sahaya getirebilmek kolay olmuyor. Özellikle bir de bu kadar yabancı ile sahaya çıkıyorsanız süreci sahiplenecek oyuncu da görünmüyor.