Giriş Tarihi: 08.10.2023 22:11
Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
22:14
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa'yı yenen Fenerbahçe'den müthiş rekor! 2010'dan sonra ilk kez...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konul oldu. Dzeko ve Tadic'in golleriyle sahdan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe bu sezon 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. İsmail Kartal ile yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertli takım, 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.