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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa'yı yenen Fenerbahçe'den müthiş rekor! 2010'dan sonra ilk kez...
Giriş Tarihi: 08.10.2023 22:11 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023 22:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa'yı yenen Fenerbahçe'den müthiş rekor! 2010'dan sonra ilk kez...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konul oldu. Dzeko ve Tadic'in golleriyle sahdan 2-0 galip ayrılan Fenerbahçe bu sezon 16'da 16 yaparak müthiş bir rekora imza attı. İsmail Kartal ile yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertli takım, 13 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa’yı yenen Fenerbahçe’den müthiş rekor! 2010’dan sonra ilk kez...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada Edin Dzeko ile öne geçti. Daha sonra tempoyu düşüren sarı-lacivertliler, top kontrolünü elinde tutsa da pozisyon üretmekte zorlandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa’yı yenen Fenerbahçe’den müthiş rekor! 2010’dan sonra ilk kez...

İLK YARIDA 2-0'LIK ÜSTÜNLÜK

Fenerbahçe, 45+1. dakikada Dzeko'nun rakibinin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı kazandı. 45+3. dakikada Dusan Tadic, penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertli takım, soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa’yı yenen Fenerbahçe’den müthiş rekor! 2010’dan sonra ilk kez...

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına da oyunun kontrolünü ele alarak başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte ise zorlandı. İsmail Kartal, maçın 74. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa’yı yenen Fenerbahçe’den müthiş rekor! 2010’dan sonra ilk kez...

Rakibine ikinci yarıda da pozisyon vermeyen sarı-lacivertliler, skoru tutmayı bildi ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kasımpaşa’yı yenen Fenerbahçe’den müthiş rekor! 2010’dan sonra ilk kez...

DZEKO GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligde 6. golünü attı. Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu.

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