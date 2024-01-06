Giriş Tarihi: 06.01.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
17:02
Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğenileri toplayan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir haber geldi. Oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan yıldız ismin transferiyle ilgili menajerinden flaş açıklamalar geldi. Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, bir de tarih verdi. İşte tüm detaylar...