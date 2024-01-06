Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...
Giriş Tarihi: 06.01.2024 17:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 17:02

Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğenileri toplayan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak bir haber geldi. Oynadığı futbolla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan yıldız ismin transferiyle ilgili menajerinden flaş açıklamalar geldi. Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, transferle ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, bir de tarih verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajerinden transfer açıklaması geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Sarı-lacivertli takımın 24 yaşındaki oyuncusu, bu sezonki performansıyla göz dolduruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Sezon başında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç oyuncu, takıma çabuk uyum sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Sergilediği grafikle dikkat çeken Szymanski, teknik direktör İsmail Kartal'ın en önemli kozlarından biri oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Manajeri tarihi açıkladı! Sebastian Szymanski ve transfer...

Bu sezon 29 resmi maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 11 gol ve 10 asistlik katkı vermeyi başardı.

SON DAKİKA