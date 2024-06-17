Giriş Tarihi: 17.06.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
12:10
Son dakika Fenerbahçe haberi: Morinho'nun eski öğrencisi geliyor! Bonservis bedeli dudak uçuklattı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Listesine birçok ismi alan Mourinho, yönetimden eski öğrencisinin transfer edilmesi istedi. Yıldız oyuncunun bonservisi ise dudak uçuklattı. İşte o isim ve tüm detaylar...