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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:33

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray'ın da gündemine gelmişti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getirerek adından söz ettirdi. Kadrosunu yeni sezona hazırlamak için kolları sıvayan yönetim ve Portekizli teknik adam, yeni transferler için düğmeye bastı. Mourinho, Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncuyu takıma getiriyor. İşte yılın bomba transferinde yeni detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray’ın da gündemine gelmişti...

Trendyol Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda rekor kırarak 99 puan toplayan Fenerbahçe ligi 2. sırada tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray’ın da gündemine gelmişti...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ön eleme oynayacak olan sarı-lacivertliler, takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu adından söz ettirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray’ın da gündemine gelmişti...

Kadrosunu güçlendirmek adına yeni transferler yapacak olan Jose Mourinho ve yönetim, listedeki yıldızlar için kolları sıvadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray’ın da gündemine gelmişti...

Portekizli teknik adam öncelikle takımda kalmasını istediği oyuncuları belirlemeye başladı. Diğer yandan dünyaca ünlü yıldızı da getirmek için girişimlere başladı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho yıldız oyuncuyu getiriyor! Galatasaray’ın da gündemine gelmişti...

CRESPO'YA GÜN DOĞDU!

Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Mourinho, Miguel Crespo'yu da antrenmanlarda görmek istiyor.

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