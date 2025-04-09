Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:38
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibini 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kanarya'da yönetim toplanma kararı alırken, Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı hamle ortaya çıktı. İşte detaylar…