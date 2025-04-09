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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:38

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli takım, ezeli rakibini 4-1'lik net bir skorla mağlup ederek lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Kanarya'da yönetim toplanma kararı alırken, Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçı öncesi yaptığı hamle ortaya çıktı. İşte detaylar…

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. Haftasında Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya geldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

Sarı-lacivertli takım, zorlu maçta rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca (3) ve Milan Skriniar kaydetti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

PUAN FARKI AZALDI

Fenerbahçe, bu haftayı BAY geçen, geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş'a mağlup olan lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

Fenerbahçe yönetimi, kalan 8 hafta öncesinde bugün Samandıra'ya çıkarma yapıp birlik mesajları verecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho’dan yıldızlara kesik! Tüm takım mesajı aldı…

Teknik direktör Jose Mourinho ve oyuncular ile yapılacak toplantıyla motivasyon sürekliliği sağlanacak.