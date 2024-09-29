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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 19:37 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:38

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı galibiyetle sahadan ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, maçın ilk dakikalarında inanılmaz bir gol pozisyonu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

JOSE MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...

Portekizli teknik adam, Union Saint-Gilloise mücadelesinin başlangıç kadrosunda yer verdiği En-Nesyri, Cengiz Ünder, Fred, Becao, İrfan Can Kahveci'nin yerine Dzeko, Allan Saint-Maximin, İsmail Yüksek, Djiku ve Tadic'i görevlendirdi.

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