Giriş Tarihi: 29.09.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
19:38
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Antalyaspor maçında inanılmaz pozisyon! VAR kararı izleyen herkesi ikiye böldü...
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a sahasında kaybeden Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Eski Fenerbahçeli Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor'a karşı galibiyetle sahadan ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, maçın ilk dakikalarında inanılmaz bir gol pozisyonu yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...