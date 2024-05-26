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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın o konuşması...
Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 10:11

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın o konuşması...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile berabere kalması veya galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yandan Cimbom'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek G.Saray'ın mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı konuşma da ortaya çıktı.

Samet YÜKSEL
MEHMET ÖZCAN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

Trendyol Süper Lig'in son haftasında son şampiyon belli oluyor... Bu sezon inanılmaz bir zirve yarışına giren Galatasaray ve Fenerbahçe, taraftarlarına büyük bir heyecan yaşattı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

F.BAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK UMUDU DEVAM EDİYOR

Ezeli rakibi Galatasary'ı mağlup eden Fenerbahçe bugün İstanbulspor'u yenerek Cimbom'un Konyaspor deplasmanından kaybetmesini bekleyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

KANARYA'DA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, sarı kart cezalısı Michy Batshuayi ile birlikte Galatasaray maçının ardından PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Mert Hakan Yandaş, 3 müsabaka ceza alan İrfan Can Eğribayat ve 1 maçla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, İstanbulspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor. Sağ bekte ise yabancı kuralından dolayı Osayi Samuel kulübeye çekilecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

"ERKEN BASKI KURALIM"

Mert Müldür maça 11 de b aşlayacak. İleride ise Dzeko ile Serdar Dursun'un çift forvet olarak sahaya çıkması bekleniyor. İsmail Kartal erkenden gol bularak G.Saray'ı baskı altına almalarının önemini oyuncularına vurguladı.

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