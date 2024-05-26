Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal’ın o konuşması...

Sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic'in yanı sıra İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder'in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor. Sağ bekte ise yabancı kuralından dolayı Osayi Samuel kulübeye çekilecek.