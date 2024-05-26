Giriş Tarihi: 26.05.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
10:11
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe-İstanbulspor maçı öncesi ortaya çıktı! İşte İsmail Kartal'ın o konuşması...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk için sahaya çıkacak. Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile berabere kalması veya galip gelmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer yandan Cimbom'u mağlup ederek şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıyan Fenerbahçe, İstanbulspor'u mağlup ederek G.Saray'ın mağlup olmasını bekleyecek. Kritik maçlar öncesi İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı konuşma da ortaya çıktı.