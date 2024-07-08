Giriş Tarihi: 08.07.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
18:09
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, nokta atışı transferler yapmanın peşinde. Bu doğrultuda piyasa değeri 40 milyon Euro'lara kadar çıkan dünya yıldızı için Jose Mourinho devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…