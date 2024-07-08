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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…
Giriş Tarihi: 08.07.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 18:09

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Tecrübeli teknik direktörün yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, nokta atışı transferler yapmanın peşinde. Bu doğrultuda piyasa değeri 40 milyon Euro'lara kadar çıkan dünya yıldızı için Jose Mourinho devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde beklentilerin altında bir performans sergileyen Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

İsmail Kartal ile yollarını ayırarak takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

Portekizli efsane teknik direktör, Fenerbahçe'de başarıyı yakalayacağından emin. Mourinho, transferleri de bu doğrultuda yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

Yaptığı açıklamalarda kulübün hasret olduğu şampiyonluğu kazanmak istediğini belirten Mourinho, şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

"Kariyerimde her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Burada da çok güzel bir yapıyla, çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Burada da daha önce pek çok Portekizli teknik adam çalıştı. Sorumluluklarımı biliyorum. Kulübün şartları çok iyi. Çok iyi bir sportif direktörümüz var."

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