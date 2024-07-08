Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe süper transferi bitiriyor! 40 milyonluk dünya yıldızı Mourinho’yu duyar duymaz ‘tamam’ dedi…

"Kariyerimde her çalıştığım kulüp benim için meydan okumaydı. Burada da çok güzel bir yapıyla, çok güzel bir organizasyonla karşılaştım. Burada da daha önce pek çok Portekizli teknik adam çalıştı. Sorumluluklarımı biliyorum. Kulübün şartları çok iyi. Çok iyi bir sportif direktörümüz var."