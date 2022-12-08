Giriş Tarihi: 08.12.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 23:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, ara dönüşüne en iyi şekilde hazırlanmanın peşinde. Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transferler için hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu, birçok kulübün tekliflerine rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Kanarya, devre arasının ilk transferini gerçekleştiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…