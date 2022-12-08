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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…
Giriş Tarihi: 08.12.2022 23:28 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 23:30

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Fenerbahçe, ara dönüşüne en iyi şekilde hazırlanmanın peşinde. Jorge Jesus ile çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da transferler için hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'de gösterdiği performansla milli takıma kadar yükselen yıldız oyuncu, birçok kulübün tekliflerine rağmen Fenerbahçe'yi seçti. Kanarya, devre arasının ilk transferini gerçekleştiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Jorge Jesus yönetiminde başlayan Fenerbahçe, hem ligde hem de Avrupa'da görkemli bir süreç geçirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Takıma getirdiği pozitif katkı sayesinde büyük sükse yaratan Jorge Jesus, taraftarları da memnun eden bir oyunla Fenerbahçe'yi liderliğe taşıdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Dünya Kupası arasına 29 puanla lider olarak giren sarı-lacivertli ekip, zorlu UEFA Avrupa Ligi'nden de lider olarak çıkmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Bu gelişmelerin üzerine taraftarların Jorge Jesus'a güveni artarken, Fenerbahçe yönetimi de ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer dönemi başlamadan bombayı patlattı! İşte Süper Lig’in yıldızına ödenecek bonservis bedeli…

Kim Min-Jae'nin ayrılığı sonrasında aradığı stoperi Süper Lig'de bulan Fenerbahçe, Jorge Jesus'un da onayıyla ilk imzasını attıracak.

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