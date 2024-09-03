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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...
Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 15:31

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla dikkat çeken sarı-lacivertli kulüp, transferin son günlerinde bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. Yönetim, Sofyan Amrabat sonrası orta sahaya bir takviye daha yapacak. İşte Mourinho'nun da istediği o yıldız oyuncu ve transferin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Ön liberoya Sofyan Amrabat'ı alan Fenerbahçe, merkez orta saha transferini de bitirmek için yoğun mesai harcıyor… İşte Kanarya'nın ikna ettiği o yıldız oyuncu...

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Jose Mourinho ile Lille engelini geçemeyen sarı-lacivertli takım, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Kadrosunu daha da güçlü hale getirmek isteyen yönetim ve teknik ekip transferin son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...

Avrupa Ligi için UEFA'ya 5 Eylül'e kadar verilecek listede eksik istemeyen sarı-lacivertliler, Fred'i yedeklemek ve zorlu periyotta zor duruma düşmek istemiyor.

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