Giriş Tarihi: 03.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
15:31
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe durmuyor! Yıldız oyuncu kulübüne resti çekti...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlarla dikkat çeken sarı-lacivertli kulüp, transferin son günlerinde bir yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın. Yönetim, Sofyan Amrabat sonrası orta sahaya bir takviye daha yapacak. İşte Mourinho'nun da istediği o yıldız oyuncu ve transferin detayları...