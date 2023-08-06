Giriş Tarihi: 06.08.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 18:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirirken Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu kez de Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu yıldız oyuncuya göz dikti. Fenerbahçe taraftarları, bu transferin Wilfried Zaha'nın rövanşı olabileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…