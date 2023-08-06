Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…
Giriş Tarihi: 06.08.2023 18:22 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023 18:25

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirirken Dzeko, Tadic, Kent, Becao gibi yıldız oyuncuları kadrosuna kattı. UEFA Konferans Ligi'nde de yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu kez de Galatasaray'ın uzun süredir peşinden koştuğu yıldız oyuncuya göz dikti. Fenerbahçe taraftarları, bu transferin Wilfried Zaha'nın rövanşı olabileceğini belirtti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Son dakika haberleri… İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transferde dikkat çeken adımlar attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Birçok yıldız oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, ilk 11'inin de büyük bir kısmını revize etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Kanarya, bu kez de uzun süredir transferde adının Galatasaray ile geçtiği yıldız futbolcu için temasa geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

NDOMBELE İÇİN TEMAS KURULDU

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe, Tottenham'da kadroda düşünülmeyen Tanguy Ndombele için İngiliz ekibiyle teması kurdu.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Süper Lig’de herkes bu transferi konuşacak: Dünya yıldızı geliyor…

Sarı-lacivertli ekip, oyuncunun sakatlığıyla ilgili bilgi aldı. Fenerbahçe, gelen olumlu dönüşlerin ardından ilk teklifini iletti.

SON DAKİKA