Giriş Tarihi: 29.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
21:10
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyeti unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, Akdeniz deplasmanını 2-0'lık galibiyetle geçti. Bu sırada mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da dikkat çeken bir tepki geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…