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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…
Giriş Tarihi: 29.09.2024 21:10 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:10

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyeti unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, Akdeniz deplasmanını 2-0'lık galibiyetle geçti. Bu sırada mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan da dikkat çeken bir tepki geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Corendon Airlines Park Antalya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dusan Tadic ve 81. dakikada Thalisson kendi kalesine kaydetti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

Bu sonuçla Fenerbahçe 16 puana yükseldi. Antalyaspor 8 puanda kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe haftayı BAY geçecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho’dan görülmemiş tepki! Antalyaspor maçında kimse bunu beklemiyordu: Bir anda ayağa kalktı ve…

MOURINHO'DAN GÖRÜLMEMİŞ HAREKET

Jose Mourinho, Antalyaspor maçında ilginç bir tepki göstererek mücadelenin en ço konuşulan ismi oldu.

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