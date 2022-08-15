Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Maxi Gomez için yapılan ilk üç teklif kabul görmedi. Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe, İspanyollar'dan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde.