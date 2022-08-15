Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:32
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
08:37
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da vurguladığı yeni golcü arayışları devam ederken, sürpriz adaylar da gündeme geldi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Aboubakar ve Batshuayi transferlerinde engeller aşılamayınca iki yeni aday ortaya açıktı. İşte son dakika haberinin detayları...