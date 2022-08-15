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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...
Giriş Tarihi: 15.08.2022 08:32 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 08:37

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya'ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'e beraberlikle başlayan Fenerbahçe'de gözler golcü transferine çevrildi. Jorge Jesus'un da vurguladığı yeni golcü arayışları devam ederken, sürpriz adaylar da gündeme geldi. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Aboubakar ve Batshuayi transferlerinde engeller aşılamayınca iki yeni aday ortaya açıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

VOLKAN DEMİR
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Süper Lig'e 3-3'lük Ümraniyespor beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Transfer sezonunun hızlı takımı olan Fenerbahçe'de gözler yeni golcü transferine çevrildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Santrfor transferinde yoğun bir görüşme trafiği yaşayan Fenerbahçe birçok oyuncuyla iletişime geçerken, sona yaklaştığı bir isim henüz yok.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Sarı-lacivertliler, Batshuayi transferinde Chelsea'nin bonservis talebini aşamadı. Aboubakar konusunda ise oyuncunun 7 milyon Euro'luk yıllık maaşının ödenmesi konusunda sıkıntı var.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

Maxi Gomez için yapılan ilk üç teklif kabul görmedi. Dün Valencia kulübüyle bir kez daha temasa geçildi. Uruguaylı golcü için yeni bir paket sunan Fenerbahçe, İspanyollar'dan yanıt bekliyor. Bununla birlikte Portekiz'den iki yeni isim yönetimin gündeminde.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Kanarya’ya yeni golcü! Aboubakar ve Batshuayi yerine...

F.BAHÇE'YE İKİ YENİ GOLCÜ ADAYI

Bu futbolculardan biri, Porto'nın İranlı forveti Mehdi Taremi... Oyuncuyu bonservisiyle almak için temaslar sürüyor.

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