Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
10:58
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan golcü transferi! Fenerbahçe'ye dev forvet...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen yönetim yeni sezonda Avrupa'da ve ligde daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Gol yollarında alternatif sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe istediği golcüyü Rusya'da buldu. Tecrübeli golcü ile masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. Ayrıca SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, F.Bahçe'de Löw defterinin tam anlamıyla kapanmadığını yazdı.