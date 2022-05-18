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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan golcü transferi! Fenerbahçe'ye dev forvet...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 10:54 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 10:58

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya'dan golcü transferi! Fenerbahçe'ye dev forvet...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Jorge Jesus'la büyük ölçüde anlaştığı iddia edilen yönetim yeni sezonda Avrupa'da ve ligde daha güçlü bir kadroyla mücadele etmek istiyor. Gol yollarında alternatif sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe istediği golcüyü Rusya'da buldu. Tecrübeli golcü ile masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe bu transferi bitirmek istiyor. Ayrıca SABAH Spor yazarı Gürcan Bilgiç, F.Bahçe'de Löw defterinin tam anlamıyla kapanmadığını yazdı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

Fenerbahçe, Jorge Jesus'a imza attırmak için sezonun bitmesini bekliyor ancak resmi açıklama yapılmadığı sürece farklı çevrelerden yükselen sesler de kafa karıştırıyor. Türkiye'de olduğu gibi Brezilya'da da Jesus gündemden düşmüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

FLAMENGO JESUS'U ÇOK İSTİYOR

Flamengo'nun ligdeki kötü gidişi, taraftarına eski teknik adamları Portekizli Jorge Jesus'un ismini söyletmeye yetti. Flamengo taraftarı sosyal medyada "VoltaJJ" (Geri dön Jorge Jesus) "MisterNoFlamengo" (Flamengo'ya bayım) etiketleriyle kampanya başlattı. Ancak yönetim henüz Jesus'a teklif yapmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

'F.BAHÇE'NİN PROJESİNİ DÜŞÜNÜYOR'

Jesus'un avukatı Luis Miguel Henrique ise sarı-lacivertli takımla ilgili CNN Portekiz'e şöyle konuştu: "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." Avukat ayrıca, Portekizli çalıştırıcının Güney Amerika'dan iki teklif aldığını ve bu tekliflerin birinin Şili Milli Takımı'ndan olduğunu belirtti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

GÜRCAN BİLGİÇ: LÖW DEFTERİ KAPANMADI

İsmail Kartal'ın müthiş çıkışı Fenerbahçe yönetiminin elini çok güçlendirdi. Jesus olayı ilginç. Görüşülen tek hoca değil ama fotoğraflanan tek isim. Bu yüzden yeni dönemin favorisi haline geldi. Brezilya'da yaptığı röportajda 20 Mayıs'a kadar Flamengo'yu bekleyeceğini söylemişti. Ama Ali Koç, ocak ayından beri sadece Jesus'la değil, Jardim, Mancini ve Löw ile de masaya oturdu.

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