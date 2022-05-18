Son dakika Fenerbahçe haberleri: Rusya’dan golcü transferi! Fenerbahçe’ye dev forvet...

Jesus'un bir teklif aldığı ve bu projeyi daha iyi anlama arzusunun olduğu doğru. Bunun dışında tartışılması gereken bazı detaylar daha var ama bu konu hakkında konuşamam." Avukat ayrıca, Portekizli çalıştırıcının Güney Amerika'dan iki teklif aldığını ve bu tekliflerin birinin Şili Milli Takımı'ndan olduğunu belirtti.

