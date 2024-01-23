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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...
Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:00 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 18:00

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun yeni rotası belli oluyor. Transferde hareketli günler yaşayan sarı-lacivertli takımda sezon sonunda tarihi bir ayrılık yaşanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'ye rekor bonservis kazandırması beklenen o yıldız oyuncu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci ve Krunic ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda gözler yıldız oyuncularına gelecek olan tekliflerde.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe bu hafta deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

ÇAĞLAR TAMAM, YÖNETİM ATLETICO MADRID'İ İKNA AŞAMASINDA

Çağlar Söyüncü transfer için de yoğun mesai harcayan Fenerbahçe yönetimi milli yıldızla anlaşırken, kulübü Atletico Madrid'i ikna etme aşamasında.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...

Öte yandan forvet transferi için de aceleci davranmayan yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor.

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