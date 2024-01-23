Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
18:00
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de tarihi transfer! Bonservis rekoru kıracak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken yıldız oyuncunun yeni rotası belli oluyor. Transferde hareketli günler yaşayan sarı-lacivertli takımda sezon sonunda tarihi bir ayrılık yaşanması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'ye rekor bonservis kazandırması beklenen o yıldız oyuncu...