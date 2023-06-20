Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:24

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Milli takımda yıldızlaştı! Fenerbahçe'ye geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Jesus'un ayrılığı sonrası yeni hoca için çalışmalarını sürdüren Kanarya, transferde büyük oynamaya kararlı. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, milli takımda yıldızlaşan oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transfer için takas+para öncerileceği belirtildi. İşte tüm detaylar...