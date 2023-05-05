Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları artarken, transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız isme imza attırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...