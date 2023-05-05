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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! 'Beşiktaş'a kaptırmayalım' diyerek harekete geçtiler...
Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:28

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de transferde flaş gelişme! 'Beşiktaş'a kaptırmayalım' diyerek harekete geçtiler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları artarken, transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız isme imza attırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları artarken, transfer için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane için hamle yapmaya hazırlanan Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği yıldız isme imza attırmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte transfer gelişmesinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak, Bayern Münih'in yıldızı Sadio Mane gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

MANE İÇİN KOLLAR SIVANDI

Bayern Münih'te soyunma odasında yaşadığı problemlerle gündeme gelen Senegalli futbolcu sezon sonunda takımından ayrılacak. Fenerbahçe, Sadio Mane transferini bitirmek için harekete geçmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de transferde flaş gelişme! ’Beşiktaş’a kaptırmayalım’ diyerek harekete geçtiler...

Fenerbahçe, dünya yıldızı Sadio Mane'nin takımında yaşadığı problemleri ve ayrılma isteğini fırsat bilerek transferi bitirmek için kollarını sıvadığı belirtilmişti.

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