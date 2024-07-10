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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe'ye dev gelir...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:02

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe'ye dev gelir...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni hocası Jose Mourinho ile Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertli takımda, yıldız oyuncu Sebastian Szymanski'nin ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Polonyalı yıldıza talip olan dev kulüp, transfer için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe’ye dev gelir...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde 99 puanla ikinci olan Fenerbahçe, yeni sezona Jose Mourinho ile hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe’ye dev gelir...

Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör ile şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, transferde flaş gelişmeler yaşıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe’ye dev gelir...

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe’ye dev gelir...

GÖZLER YILDIZLARA GELECEK TEKLİFLERE ÇEVRİLDİ

Yeni sezon için kadrosuna yıldız oyuncuları katması beklenen sarı-lacivertli kulüpte gözler yıldız oyunculara gelecek olan tekliflere çevrildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe’ye dev gelir...

Önemli kulüpleri peşine takan takımın yıldız oyuncu için pazarlıklara en az 23 milyon Euro'dan başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim takımdan ayrılabilir.

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