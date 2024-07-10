Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:02
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Szymanski dünya devine gidiyor! Fenerbahçe'ye dev gelir...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni hocası Jose Mourinho ile Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni yıldız oyuncuları kadrosuna katması beklenen sarı-lacivertli takımda, yıldız oyuncu Sebastian Szymanski'nin ayrılacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Polonyalı yıldıza talip olan dev kulüp, transfer için girişimlere başladı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...