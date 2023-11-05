SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı. Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...