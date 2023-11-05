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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!
Giriş Tarihi: 05.11.2023 13:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 13:38

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı. Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a yenilmesiyle Süper Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Angelino ile ilgili flaş bir hamle yaptı. Ayrıca takımın gözbebeği Lucas Torreira ile ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası da gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

Galatasaray sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Angelino'dan bir türlü beklenen performansı alamadı.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

İspanyol sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un transfer listesinin ilk sırasında yer alıyordu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

16 maça çıkan İspanyol sol bekin 4 kez daha forma giymesi halinde kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu devreye girecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Torreira için bomba transfer iddiası! Tarihi Angelino kararı!

2.3 milyon Euro garanti ücrete oynayan Angelino'nun bonservisi 6.5 milyon Euro.

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