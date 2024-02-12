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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis
Giriş Tarihi: 12.02.2024 08:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 08:46

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz'a hayran kaldılar! İşte Galatasaray'ın istediği bonservis

Son dakika haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası kopmaya devam ediyor. Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir karşısında da golünü atan 23 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerini peşine taktı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 4 gol, 5 asiste ulaşan Barış Alper'in bonservisini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Son dakika haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası kopmaya devam ediyor. Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir karşısında da golünü atan 23 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerini peşine taktı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 4 gol, 5 asiste ulaşan Barış Alper'in bonservisini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Galatasaray'da Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de gol atan Barış Alper Yılmaz son dönemin en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen 2000 doğumlu futbolcu, tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Milli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.

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