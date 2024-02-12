SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Barış Alper Yılmaz’a hayran kaldılar! İşte Galatasaray’ın istediği bonservis

Son dakika haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz fırtınası kopmaya devam ediyor. Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir karşısında da golünü atan 23 yaşındaki oyuncu Avrupa devlerini peşine taktı. Galatasaray yönetimi, bu sezon 4 gol, 5 asiste ulaşan Barış Alper'in bonservisini belirledi. İşte son dakika haberinin detayları...