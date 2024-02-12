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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens'in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:08 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:09

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens'in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, liderliği Fenerbahçe'den devralmıştı. Devre arası transfer döneminde 10 numara arayışını sürdüren ancak herhangi biri ile anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için mesai harcayacağı 3 yıldız isim iştahları kabarttı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi...

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, liderliği Fenerbahçe'den devralmıştı. Devre arası transfer döneminde 10 numara arayışını sürdüren ancak herhangi biri ile anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için mesai harcayacağı 3 yıldız isim iştahları kabarttı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi...

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona Okan Buruk önderliğinde de iyi bir başlangıç yaptı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Son olarak evinde ligin zorlu takımlarından RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Bu skorla beraber puanını 66'ya yükselten Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesinin ardından liderliği devralmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

AVRUPA MACERASI DEVAM EDİYOR

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi ile başlayan Galatasaray, bulunduğu A grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne gerilemişti.

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