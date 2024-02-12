Son dakika Galatasaray haberi: Dries Mertens’in yerine akılalmaz 10 numara! Galatasaray taraftarının iştahı kabardı...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Galatasaray, liderliği Fenerbahçe'den devralmıştı. Devre arası transfer döneminde 10 numara arayışını sürdüren ancak herhangi biri ile anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için mesai harcayacağı 3 yıldız isim iştahları kabarttı. İşte son dakika Galatasaray transfer haberi...