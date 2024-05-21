Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:35
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
07:36
Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise maça damgasını vurmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, tüm olayları değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, o isim Fenerbahçe başkanı için olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...