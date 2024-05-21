Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"
Giriş Tarihi: 21.05.2024 07:35 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 07:36

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise maça damgasını vurmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, tüm olayları değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, o isim Fenerbahçe başkanı için olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! Yönetim hesabını sormalı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar ise maça damgasını vurmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, tüm olayları değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, o isim Fenerbahçe başkanı için olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...


Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! Yönetim hesabını sormalı

Derbi sonrası Ali Koç soluğu RAMS Park'ta aldı. Büyük olaylar çıktı. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a, "Buradan git, dayak yersin" dedi. Selahattin Baki'nin boğazına sarıldı. Galatasaray Stat Müdürü, İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'dan dayak yedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Delikanlıysan gel" dedi. Bunların hepsi bir gecede yaşandı. Yorumunuz nedir?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! Yönetim hesabını sormalı

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray stadındaki yenilginin baş sorumlusu taraftardır. Bir kişi Mert Hakan, 60 bin kişiyi parmağında oynattı. G.Saraylı oyuncular çok gergindiler. Okan Buruk, sezon başından bu yana en kötü teknik direktörlüğünü yaptı. F.Bahçeli oyuncular, Mert Hakan'ın başlattığı psikolojik savaşı mükemmel yönettiler. Galatasaraylı futbolcular evlerinde yabancı gibi kaldı.

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! Yönetim hesabını sormalı

Devre arası dışarıdan futbolcuları motive eden Ali Koç, hem 65 gün cezalı olmasına rağmen hem de akredite kartı olmadan sahaya elini kolunu sallayarak bu kadar kolay nasıl giriyor? G.Saray yöneticisini tehdit ediyor, küfürler savuruyor ve kontrolden çıkıp kendi yöneticisinin boğazına sarılıyor. G.Saray yönetimi korkmadan Ali Koç'a bunun hesabını sormalıdır.

Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! Yönetim hesabını sormalı

GÜRCAN BİLGİÇ: Fenerbahçe Başkanı, taraftarı ve futbolcularıyla birlikte derbi galibiyetini kutlamaya gelmiş. Tribünler boş, yani kimseyi tahrik edecek durum da yok ortada. Buna karşı direnmek, 'Olmaz' demek bir yana, Fenerbahçe takımı 10 kişiyle bir 'haysiyet' mücadelesi verip, şampiyonluktaki rakibini yeniyor.

SON DAKİKA