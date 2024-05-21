Son dakika Galatasaray haberi: Fenerbahçe başkanı Ali Koç için şok sözler! "Yönetim hesabını sormalı"

Devre arası dışarıdan futbolcuları motive eden Ali Koç, hem 65 gün cezalı olmasına rağmen hem de akredite kartı olmadan sahaya elini kolunu sallayarak bu kadar kolay nasıl giriyor? G.Saray yöneticisini tehdit ediyor, küfürler savuruyor ve kontrolden çıkıp kendi yöneticisinin boğazına sarılıyor. G.Saray yönetimi korkmadan Ali Koç'a bunun hesabını sormalıdır.



