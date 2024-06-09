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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...
Giriş Tarihi: 09.06.2024 12:36 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 12:37

Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrodaki isimlerle ilgili de kararını verdi. Cimbom, savunmanın vazgeçilmez isimlerinden olan Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ile ilgili şok bir karar verdi. İki isimden biri ayrılıyor, biri ise takımda kalıyor. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrodaki isimlerle ilgili de kararını verdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Cimbom, savunmanın vazgeçilmez isimlerinden olan Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ile ilgili şok bir karar verdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

İki isimden biri ayrılıyor, biri ise takımda kalıyor. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Galatasaray'ın Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u yenerek şampiyon olduğu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynamayan Victor Nelsson, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdı.

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