Son dakika Galatasaray haberi: Flaş Victor Nelsson ve Davinson Sanchez kararı! Biri gidiyor, biri kalıyor...

Giriş Tarihi: 09.06.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
12:37
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon çalışmalarına başlayan sarı kırmızılılar, kadrodaki isimlerle ilgili de kararını verdi. Cimbom, savunmanın vazgeçilmez isimlerinden olan Victor Nelsson ve Davinson Sanchez ile ilgili şok bir karar verdi. İki isimden biri ayrılıyor, biri ise takımda kalıyor. İşte yıldız oyuncunun yeni adresi ve tüm detaylar...