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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:00 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:00

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Avusturya'da kampa giren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, buradaki performansın ardından oyuncular hakkında kararını verecek. Deneyimli teknik adamın 5 futbolcuyu önümüzdeki sezonda takımda düşünmediği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da bileti kesilen oyuncular...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

Son dakika haberleri... Yeni sezona da iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa başlayan sarı-kırmızılı takımda, Ziyech, Icardi ve Zaha gibi yıldızların erkenden takıma katılması teknik heyeti sevindirdi.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

CİMBOM İLK HAMLELERİNİ YAPTI

Şampiyonlar Ligi'ne gitmek adına play-off oynayacak olan Galatasaray'da ilk transfer hamlesi Ziyech'in bonservisi alınırken, diğer yandan Michy Batshuayi transfer edildi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

Teknik direktör Okan Buruk'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılar, transferde yeni hamlelerini yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...

CİMBOM, DOUE İLE ANLAŞTI

Gelen son haberlere göre yönetim, Okan Buruk'un da çok istediği Guela Doue ve kulübü Rennes ile anlaşmaya vardı.

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