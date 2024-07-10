Giriş Tarihi: 10.07.2024 13:00
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
13:00
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk o yıldızların biletini kesti...
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Avusturya'da kampa giren sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, buradaki performansın ardından oyuncular hakkında kararını verecek. Deneyimli teknik adamın 5 futbolcuyu önümüzdeki sezonda takımda düşünmediği ortaya çıktı. İşte Galatasaray'da bileti kesilen oyuncular...