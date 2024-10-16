Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024
11:12
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve transfer teklifleri alan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, yeni imzayı atıyor... İşte genç oyuncunun serbest kalma maddesi ve yeni maaşı...