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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 11:12

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunda büyük rol oynayan ve transfer teklifleri alan milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, yeni imzayı atıyor... İşte genç oyuncunun serbest kalma maddesi ve yeni maaşı...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupalı kulüplerin de dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz ve yönetim masaya oturacak. İşte yıldız oyuncunun yeni maaşı ve serbest kalma maddesi...

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, bu sezon da yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ligde namağlup lider olan Cimbom bu hafta deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde eden Cimbom'da gözler Barış Alper Yılmaz'da...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz imzayı atıyor! Maaşı ve serbest kalma bedeli belli oldu...

BARIŞ ALPER YILMAZ İMZAYI ATIYOR

Takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper Yılmaz ile Galatasaray arasında imzalanacak olan yeni sözleşmenin detayları yavaş yavaş belli oluyor.

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