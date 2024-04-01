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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak
Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:43 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 19:45

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle birlikte 31. haftada Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibine karşın galibiyet almayı hedefleyen Aslan'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, uzun yıllardır peşinden koştuğu dünya yıldızı için kollarını sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Son dakika haberleri… Futbolda milli aranın ardından heyecan geri dönüyor. Lider Galatasaray, sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Ligde 81 puanla zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı Hatayspor maçından 3 puanı hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Zirvedeki yerini korumak isteyen Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcuların iyileşmesi de teknik heyeti sevindirdi.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Bu sırada Galatasaray'da beklenmedik bir transfer gelişmesi de yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak

Sezonu şampiyon tamamlayarak gelecek sezonun planlarını hazırlamanın peşinde olan Aslan, rüya transferin peşinde.

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