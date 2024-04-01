Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
19:45
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray’ın rüyası gerçek oluyor! Dünya yıldızı için plan hazır: Okan Buruk’un yeni sezondaki ilk prensi olacak
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, milli aranın sona ermesiyle birlikte 31. haftada Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu rakibine karşın galibiyet almayı hedefleyen Aslan'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, uzun yıllardır peşinden koştuğu dünya yıldızı için kollarını sıvadı. İşte son dakika haberinin detayları…