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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...
Giriş Tarihi: 10.06.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 18:37

Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezona odaklanan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Okan Buruk'un kadroda görmek istediği yıldız oyuncuya birçok teklif gelirken, yeni adresi de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğu göğüsleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezona odaklanan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

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Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Önümüzdeki sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Okan Buruk'un kadroda görmek istediği yıldız oyuncuya birçok teklif gelirken, yeni adresi de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: İşte takımdan ayrılacak ilk yıldız! Yeni adresi belli oldu...

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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