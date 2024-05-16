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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 09:21

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu. Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1'lik skorla mağlup etti ve liderliğini pekiştirdi.

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