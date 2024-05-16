Giriş Tarihi: 16.05.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
09:21
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'ye sürpriz teklif! Tam 15 milyon Euro...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu. Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...