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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...
Giriş Tarihi: 23.03.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 14:31

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Aslan'ın 15 milyon Euro vererek kadrosuna kattığı Zaniolo ile ilgili şok Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı. Sarı lacivertlillerin Zaniolo teklifi duyurulurken, yıldız oyuncunun yanıtı da açıklandı. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

Ara transfer döneminde kadrosuna Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi katan sarı kırmızılılar, yaz transfer dönemi için de çalışmalarına başladı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

Aslan'ın 15 milyon Euro vererek kadrosuna kattığı Zaniolo ile ilgili şok Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

Sarı lacivertlillerin Zaniolo teklifi duyurulurken, yıldız oyuncunun yanıtı da açıklandı. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Nicolo Zaniolo gerçeğini böyle duyurdu! Fenerbahçe teklifini açıkladı...

ZANIOLO'DA FLAŞ DETAY

Galatasaray'ın 4.5 yıllık sözleşme imzalattığı Nicolo Zaniolo'nun kontratıyla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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