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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…
Giriş Tarihi: 28.07.2024 20:38 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 20:39

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıkların tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Son olarak sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Birçok farklı oyuncuyla görüşme sağlayan Galatasaray, bu bölgede sürpriz bir oyuncuyu kadrosuna katabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da aynı hedefle hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Okan Buruk yönetiminde armasına beşinci yıldızı takmak isteyen Aslan, kadrosunu da buna göre oluşturmanı peşinde.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Birçok isimle transfer görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı ekibin birincil önceliği ise orta saha.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Lucas Torreira'nın yanına iyi bir takviye isteyen Okan Buruk, Galatasaray yönetiminden orta sahaya alınacak oyuncuyu bekliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…

Bu sırada bir son dakika haberi İtalyan basınında paylaşıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

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