Giriş Tarihi: 28.07.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
20:39
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Okan Buruk yeni orta sahasını buldu! Ne Wendel ne de Rios: Sürpriz isim geliyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Yeni sezon hazırlıkların tam gaz devam eden Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor. Son olarak sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden Aslan, orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Birçok farklı oyuncuyla görüşme sağlayan Galatasaray, bu bölgede sürpriz bir oyuncuyu kadrosuna katabilir. İşte son dakika haberinin detayları…