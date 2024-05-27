Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
12:48
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandıran sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Yıldız oyuncu, veda ederken yeni adresi böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...