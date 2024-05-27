Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...
Giriş Tarihi: 27.05.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 12:48

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandıran sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu. Yıldız oyuncu, veda ederken yeni adresi böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon transfer çalışmalarına da hız kazandıran sarı kırmızılılar, arayışlarını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Çalışmalar devam ederken, takımdan ayrılacak ilk isim de belli oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Yıldız oyuncu, veda ederken yeni adresi böyle duyuruldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Şampiyonluk sonrası ilk ayrılık belli oldu! İşte yeni adresi...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

SON DAKİKA