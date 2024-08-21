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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...
Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 08:49

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Derrick Köhn takımda kalmasına rağmen yönetim bir sol bek transferi daha yapmak için harekete geçti. İşte o yıldız isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

Derrick Köhn takımda kalmasına rağmen yönetim bir sol bek transferi daha yapmak için harekete geçti. İşte o yıldız isim ve tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında G.Saray, bugün TSİ 22.00'de Young Boys deplasmanına çıkıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan’dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...

32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu'ndaki mücadele için tüm biletlerin tükendiği açıklanırken karşılaşma TRT 1'den ekranlara gelecek.

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