Giriş Tarihi: 21.08.2024 08:49
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
08:49
Son dakika Galatasaray haberi: Ve Aslan'dan bir bomba daha! Sol bek geliyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar, transferde düğmeye bastı. Derrick Köhn takımda kalmasına rağmen yönetim bir sol bek transferi daha yapmak için harekete geçti. İşte o yıldız isim ve tüm detaylar...