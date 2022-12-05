Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

Son dakika haberleri… Dünya futboluna damga vurmuş isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, son günlerde transfer söylentileriyle gündemin tepesinden inmiyor. Şu sıralar Portekiz ile Dünya Kupası'na konsantre olmuş olan Ronaldo'nun, Manchester United'dan sonraki adresi büyük bir merakla bekleniyor. İspanyol gazetesi Marca, 37 yaşındaki efsanenin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atacağını iddia etmişti. Galatasaray Sportif AŞ üyesi Nihat Kırmızı ise, taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…