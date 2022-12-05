Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’
Giriş Tarihi: 05.12.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 18:28

Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

Son dakika haberleri… Dünya futboluna damga vurmuş isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, son günlerde transfer söylentileriyle gündemin tepesinden inmiyor. Şu sıralar Portekiz ile Dünya Kupası'na konsantre olmuş olan Ronaldo'nun, Manchester United'dan sonraki adresi büyük bir merakla bekleniyor. İspanyol gazetesi Marca, 37 yaşındaki efsanenin Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a imza atacağını iddia etmişti. Galatasaray Sportif AŞ üyesi Nihat Kırmızı ise, taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama yaptı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

Son dakika haberleri… Efsanesi olduğu Manchester United ile sorunlu şekilde ayrılan Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi merak ediliyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

Şu sıralar Dünya Kupası'nı kazanmak adına mücadele eden Ronaldo, birçok takımla anılmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

37 yaşındaki dünya yıldızı için son iddia ise oldukça büyük. İspanyol basınından Marca, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a imza atacağını yazdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

İddiaya göre; Ronaldo, Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Ronaldo, ilk yarım sezonunda 100 milyon euro net, sonraki 2 sezonunda da 200'er olmak üzere toplamda 500 milyon euro gelir elde edecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Cristiano Ronaldo sözleriyle herkesi ayağa kaldırdı! Galatasaray iddialarına son noktayı koydu: ‘Oynamayı ister…’

Transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, sezon başına 200 milyon euro net maaşıyla futbol dünyasının en çok kazanan ismi rekorunu da güncelleyecek.

SON DAKİKA