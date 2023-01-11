Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Derbi galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Aslan, transfer edilecek bölgeleri belirlerken, sürpriz bir hamle yaptı. Galatasaray, eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...