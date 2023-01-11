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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi
Giriş Tarihi: 11.01.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 09:30

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Derbi galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Aslan, transfer edilecek bölgeleri belirlerken, sürpriz bir hamle yaptı. Galatasaray, eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Derbi galibiyeti sonrası transfer çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğu göğüslemek istiyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Bu kapsamda arayışlarını sürdüren Aslan, transfer edilecek bölgeleri belirlerken, sürpriz bir hamle yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

Galatasaray, eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Derbi sonrası yönetim harekete geçti! Eski yıldız dönüyor... | Rashica müjdesi

FLORYA'DA GÜNDEM HATAY

Derbi zaferinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, Florya'da toplandı ve Hatayspor maçı hazırlıkları başladı. Sarı kart cezalısı Mertens ve sakatlıkları süren Kazımcan, Emre Taşdemir ve Ross bu hafta takımını yalnız bırakacak.

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