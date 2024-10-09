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Haberler Galeri SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…
Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 20:36

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 2011 yılında kadrosuna kattığı ve kazandığı başarılarla kulübün efsanesi olan Fernando Muslera, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı ekipte olmayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kariyerine son verecek. Muslera'nın yerine geçecek kaleci için çalışmalara başlayan Aslan, dünya devinin yıldız ismini gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayan Galatasaray, milli ara öncesi Alanyaspor'u 1-0 yenerek araya moralli girdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Ligin ilk 8 haftasını zirvede geçiren Aslan, milli ara dönüşünde de önemli maçlarda sahne alacak.

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Çalışmalarına tam gaz devam eden Okan Buruk ve ekibi, bir yandan da gelecek sezonların planlamarını yapıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Bu sırada Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…

Galatasaray tarihinin en önemli figürlerinden birisi olan Uruguaylı kalecinin devri yakın zamanda bitecek.

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