Giriş Tarihi: 09.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
20:36
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Fernando Muslera dönemi bitiyor! Yerine geçecek isim dünya devinden geliyor…
Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın 2011 yılında kadrosuna kattığı ve kazandığı başarılarla kulübün efsanesi olan Fernando Muslera, önümüzdeki yıl sarı-kırmızılı ekipte olmayacak. Sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray kariyerine son verecek. Muslera'nın yerine geçecek kaleci için çalışmalara başlayan Aslan, dünya devinin yıldız ismini gündemine aldı. İşte son dakika haberinin detayları…