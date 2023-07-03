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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…
Giriş Tarihi: 03.07.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 23:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor. Temmuz sonunda oynanacak olan eleme maçlarına iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Aslan, Leandro Paredes transferi için çaba sarf ediyordu. Bu sırada Galatasaray'a yeni bir fırsat doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bırakan Galatasaray, yeni sezon öncesi çalışmalarına başladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden başlayan sarı-kırmızılılar, bir yandan da transfer hareketliliği yaşıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Mauro Icardi'yi kadroya katmak için yoğun çaba sarf eden Galatasaray, Leandro Paredes ile de yakından ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Arjantinli yıldızın transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, sürpriz bir transfer de yapabilir.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz yılı Serie A'da şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de geçiren ve daha sonra Tottenham'a dönen yıldız orta saha Tanguy Ndombele için temaslarını sıklaştırdı.

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