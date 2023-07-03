Giriş Tarihi: 03.07.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 23:22

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray 22 milyonluk dünya yıldızını bedavaya alıyor! Leandro Paredes derken taraftarı çılgına çevirecek isim geliyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarını da bu yönde ilerletiyor. Temmuz sonunda oynanacak olan eleme maçlarına iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Aslan, Leandro Paredes transferi için çaba sarf ediyordu. Bu sırada Galatasaray'a yeni bir fırsat doğdu. İşte son dakika haberinin detayları…