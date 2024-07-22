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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:25

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yeniden Avusturya'ya giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde yavaş ilerleyen ve nokta atışı yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek adına kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın girişimlere başladığı dünyaca ünlü yıldız ve transferin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Avusturya'nın Irdning bölgesinde yapacak. Cimbom'da, 2. etap kamp kadrosu da duyuruldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

Sarı-kırmızılı ekipte izni devam eden Davinson Sanchez'in yanı sıra Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı ve Alexandru Cicaldau kadroya dahil edilmedi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

Galatasaray, 24 Temmuz'da Lecce ile hazırlık maçına çıkacak. Cimbom son hazırlık maçını ise 27 Temmuz'da Parma ile oynayacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

Ziyech'in bonservisini alan ve Fenerbahçe ile de sözleşmesi sona eren Batshuayi'yi kadrosuna katan Cimbom, yeni hamleler için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...

DOUE TRANSFERİ İPTAL EDİLDİ

Galatasaray, uzun süredir Rennes kulübüyle görüşmeler yaptığı Guela Doue transferinde masadan kalktı.

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