Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:25
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Dünyaca ünlü yıldızı kampa getiriyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için yeniden Avusturya'ya giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transferde yavaş ilerleyen ve nokta atışı yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü bir yıldızı transfer etmek adına kolları sıvadı. İşte Galatasaray'ın girişimlere başladığı dünyaca ünlü yıldız ve transferin detayları...