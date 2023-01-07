Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası ligin en çekişmeli mücadelelerinden birisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Bu sezon şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan iki takım, derbiden galip çıkarak psikolojik üstünlüğü de üzerine almak istiyor. Bu sırada derbi öncesi son idmanını yapan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir kriz patladı. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, ilk 11'in görüldüğü şekilde bir fotoğraf paylaşarak adeta infial yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…