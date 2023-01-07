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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…
Giriş Tarihi: 07.01.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023 22:27

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Son dakika Galatasaray haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası ligin en çekişmeli mücadelelerinden birisi olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sahne olacak. Bu sezon şampiyonluk yarışı içerisinde yer alan iki takım, derbiden galip çıkarak psikolojik üstünlüğü de üzerine almak istiyor. Bu sırada derbi öncesi son idmanını yapan sarı-kırmızılı ekipte büyük bir kriz patladı. Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, ilk 11'in görüldüğü şekilde bir fotoğraf paylaşarak adeta infial yarattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, derbiyi kazanıp, galibiyet serisine devam etmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 36 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Aslan son olarak evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla mağlup etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Galatasaray'ın, 6'sı Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü'nü, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yendi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi kriz patlak verdi! Ünlü oyuncunun paylaşımı infial yarattı: İlk 11’i ifşa etti, tepkiler çığ gibi geldi…

GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR TAMAM

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

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