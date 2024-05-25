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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Süper Lig'in eski gol kralını alıyor...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:01 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 00:01

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Süper Lig'in eski gol kralını alıyor...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de pazar günü Konyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Süper Lig'in eski gol kralı olan yıldız oyuncu için transfer girişiminde bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Süper Lig’in eski gol kralını alıyor...

Trendyol Süper Lig'de son hafta maçında lider Galatasaray, şampiyonluk için Konyaspor ile karşılaşacak.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Süper Lig’in eski gol kralını alıyor...

Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 1 puan alması ya da galip gelmesi durumunda, Fenerbahçe maçına bakmaksızın 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Süper Lig’in eski gol kralını alıyor...

Yeni sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom, gol yollarında etkili bir oyuncu takviyesi yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Süper Lig’in eski gol kralını alıyor...

OKAN BURUK'UN ONAYI ALINDI

Okan Buruk'un raporları ve onayı doğrultusunda harekete geçen Galatasaray yönetimi, istediği yıldızı golcü yıldızı buldu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’dan bomba transfer! Süper Lig’in eski gol kralını alıyor...

CİMBOM, BOUPENDZA İÇİN DEVREYE GİRDİ

2023'ün yazında Al-Shabab'tan 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle MLS ekibi Cincinnati'ye transfer olan Aaron Boupendza yeni takımında aradığını bulamadı.

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