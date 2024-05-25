Giriş Tarihi: 25.05.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan bomba transfer! Süper Lig'in eski gol kralını alıyor...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de pazar günü Konyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, Süper Lig'in eski gol kralı olan yıldız oyuncu için transfer girişiminde bulunacak. İşte son dakika haberinin detayları...