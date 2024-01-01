Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurmuştu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Devler Ligi arenası için dünya yıldızlarını transfer eden sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi. Ancak Süper Lig'de şampiyonluğun favori adayı olmaya devam eden Aslan, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Devre arasında kadrosunda bir revizyona gitmesi beklenen Galatasaray'da takımın yıldızı ismi Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…