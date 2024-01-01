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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:42 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 00:15

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, sezon başında oldukça güçlü bir kadro kurmuştu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından Devler Ligi arenası için dünya yıldızlarını transfer eden sarı-kırmızılı ekip, A Grubu'nda üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne geriledi. Ancak Süper Lig'de şampiyonluğun favori adayı olmaya devam eden Aslan, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Devre arasında kadrosunda bir revizyona gitmesi beklenen Galatasaray'da takımın yıldızı ismi Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı olabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Galatasaray, puanını 44 yaptı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibiyle nefes kesen bir çekişmeye giren Aslan, 18. haftayı ikinci sırada tamamladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı bu dönemlerde flaş gelişmeler yaşayan Aslan'da sürpriz gelişmeler de oluyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Sezon başında Galatasaray'a Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino, Davinson Sanchez ve Ndombele gibi isimler katılmıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın yıldızı Cristiano Ronaldo’nun takım arkadaşı olacak! Sürpriz ayrılığı duyurdular…

Avrupa'da da büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız transferleri, sarı-kırmızılı ekipte beklentilerin altında kaldı.

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