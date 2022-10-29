Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2022
11:44
Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! "Okan Buruk'a 2 sorum var" dedi ve açıkladı: "G.Saray'ın en büyük problemi..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar ligde 3 maç aradan sonra galibiyete ulaşırken, mücadelenin ardından usta yazarlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte tüm detaylar...