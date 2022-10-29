Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! "Okan Buruk'a 2 sorum var" dedi ve açıkladı: "G.Saray'ın en büyük problemi..."

LEVENT TÜZEMEN: MERTENS ARTIK SAZI ELİNE ALDI

Galatasaray'ın kısmetsiz ismi Mertens oldu. Napoli'de inanılmaz gollere imza atan, toplara mermi gibi vuran Belçikalı yıldız gol vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Mertens çok çalışmasına, çok koşmasına ve kazanma duygusuyla oynamasına rağmen gözü kapalı bulacağı golleri kötü vuruş nedeniyle atamadı. Mertens'in kalitesi maalesef gol vuruşlarıyla uyuşmadı. Oliveira da etkisiz vuruşlar konusunda Mertens'e ortak oldu.