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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! "Okan Buruk'a 2 sorum var" dedi ve açıkladı: "G.Saray'ın en büyük problemi..."
Giriş Tarihi: 29.10.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 11:44

Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! "Okan Buruk'a 2 sorum var" dedi ve açıkladı: "G.Saray'ın en büyük problemi..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar ligde 3 maç aradan sonra galibiyete ulaşırken, mücadelenin ardından usta yazarlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! Okan Buruk’a 2 sorum var dedi ve açıkladı: G.Saray’ın en büyük problemi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar ligde 3 maç aradan sonra galibiyete ulaşırken, mücadelenin ardından usta yazarlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! Okan Buruk’a 2 sorum var dedi ve açıkladı: G.Saray’ın en büyük problemi...

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! Okan Buruk’a 2 sorum var dedi ve açıkladı: G.Saray’ın en büyük problemi...

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci yarıda açılan sarı-kırmızılılar, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve ligde 3 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! Okan Buruk’a 2 sorum var dedi ve açıkladı: G.Saray’ın en büyük problemi...

SABAH Spor'un usta kalemleri, Olimpiyat Stadı'ndaki mücadeleyi değerlendirdi. İşte yazarların görüşleri;

Son dakika Galatasaray haberleri: Karagümrük maçı sonrası flaş sözler! Okan Buruk’a 2 sorum var dedi ve açıkladı: G.Saray’ın en büyük problemi...

LEVENT TÜZEMEN: MERTENS ARTIK SAZI ELİNE ALDI

Galatasaray'ın kısmetsiz ismi Mertens oldu. Napoli'de inanılmaz gollere imza atan, toplara mermi gibi vuran Belçikalı yıldız gol vuruşlarında isabeti yakalayamadı. Mertens çok çalışmasına, çok koşmasına ve kazanma duygusuyla oynamasına rağmen gözü kapalı bulacağı golleri kötü vuruş nedeniyle atamadı. Mertens'in kalitesi maalesef gol vuruşlarıyla uyuşmadı. Oliveira da etkisiz vuruşlar konusunda Mertens'e ortak oldu.

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