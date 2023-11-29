Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 18:24

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli ara dönüşü ligde Alanyaspor'u rahat geçmişti. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar Manchester United'ı ağırlayacak. Öte yandan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon performansını en çok yükselten isimlerden birisi olan Sacha Boey'in yeni adresini duyurdular. Yıldız oyuncu, kazandıracağı bonservisle tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…