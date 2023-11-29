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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…
Giriş Tarihi: 29.11.2023 18:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 18:24

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika Galatasaray haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray, milli ara dönüşü ligde Alanyaspor'u rahat geçmişti. Bu akşam da Şampiyonlar Ligi'nde oldukça kritik bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar Manchester United'ı ağırlayacak. Öte yandan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor. Bu sezon performansını en çok yükselten isimlerden birisi olan Sacha Boey'in yeni adresini duyurdular. Yıldız oyuncu, kazandıracağı bonservisle tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik karşılaşmalara çıkıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Bu akşam oynanacak Manchester United maçıyla Şampiyonlar Ligi'nde avantaj elde etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, ligde de zirveyi kovalıyor.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Fenerbahçe ile birlikte bu sezon şampiyonluğun birincil favorisi olarak gösterilen Aslan, flaş transfer gelişmeleri de yaşanıyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

2021/22 sezonunun başında Galatasaray'a Rennes'den 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Boey, sarı-kırmızılılarda performansını katladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Sacha Boey’in yeni adresi belli oldu! Rekor teklifi resmen duyurdular: Süper Lig tarihine geçecek…

Galatasaray formasıyla geçirdiği 3. sezonunda Avrupa'nın devlerini etkilemeye devam eden Fransız oyuncunun piyasa değeri de 17 milyon Euro'ya kadar yükseldi.

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