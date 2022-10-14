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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…
Giriş Tarihi: 14.10.2022 20:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 20:05

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni bir yönetimle kadrosunu yeniden yaratan Galatasaray, bu sezona dünya yıldızlarıyla girdi. Yaz transfer döneminde transfer edilen Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi yıldız oyuncular, beklentiyi arttırırken şampiyonluk ihtimalleri de Galatasaray lehine yükselişe geçti. Başkanvekili Erden Timur'un büyük rol oynadığı bu transferlerin arkasının kesilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Dursun Özbek yönetiminde ve Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde başlayan Galatasaray, geçen sezonun ardından tek hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Yaz transfer döneminde kadrosunu birçok dünya yıldızıyla dolduran Aslan'da Erden Timur, bu transferlerde başrolü oynamıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Geçtiğimiz günlerde GSTV'ye konuk olan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, hayal ettiği ancak gerçekleştiremediği iki transferi itiraf etmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu" sorusuna Timur "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz" şeklinde yanıt verirken, bu isimler merak konusu olmuştu.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur'un işaret ettiği iki ismin Manchester United'dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den Eden Hazard olduğu ortaya çıkmıştı.

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