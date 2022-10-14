Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Son dakika Galatasaray haberleri… Geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni bir yönetimle kadrosunu yeniden yaratan Galatasaray, bu sezona dünya yıldızlarıyla girdi. Yaz transfer döneminde transfer edilen Icardi, Mertens, Mata ve Torreira gibi yıldız oyuncular, beklentiyi arttırırken şampiyonluk ihtimalleri de Galatasaray lehine yükselişe geçti. Başkanvekili Erden Timur'un büyük rol oynadığı bu transferlerin arkasının kesilmeyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmayı planlıyor. İşte son dakika haberinin detayları…