Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferini Galatasaray yapıyor! Erden Timur’un hayaliydi dünya yıldızı için fırsat doğdu…

Kendisine yöneltilen "Hiç isteyip de alamadığınız bir futbolcu oldu mu" sorusuna Timur "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu, 'Körün taşı' diyerek sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz" şeklinde yanıt verirken, bu isimler merak konusu olmuştu.