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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…
Giriş Tarihi: 03.07.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 20:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı flaş transferlerden birisi olan Yusuf Demir, beklentilerin altında kalmıştı. Sezon boyunca özellikle yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulmakta zorlanan genç futbolcu, sakatlıklardan da başını kaldıramadı. Şans bulduğu maçlarda ise Okan Buruk'u memnun edemeyen Yusuf Demir için flaş bir haber ortaya çıktı. Genç futbolcunun yeni adresi duyurulurken sürpriz takıma gideceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, tarihi bir sezon geçirmişti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Okan Buruk yönetiminde birçok rekor kırarak Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Aslan, yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden başladı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Öncelikle Mauro Icardi ve Milot Rashica gibi geçen sezon kiralık olarak yüksek performans veren yıldızları transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, birçok yeni oyuncuyla da ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Geniş transfer listesinde birçok isim bulunan Galatasaray, şu ana kadar yalnızca Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullanarak transferi tamamladı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Sarı-kırmızılı ekip, geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde sürprize imza atarak Yusuf Demir'i kadrosuna katmıştı.

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