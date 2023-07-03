Giriş Tarihi: 03.07.2023 20:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 20:59

Son dakika Galatasaray haberleri: Yusuf Demir’in yeni adresi belli oldu! Galatasaray’da hayal kırıklığı yaratmıştı: Sürpriz takıma gidiyor…

Son dakika Galatasaray haberleri… Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaptığı flaş transferlerden birisi olan Yusuf Demir, beklentilerin altında kalmıştı. Sezon boyunca özellikle yabancı sınırı nedeniyle kadroda kendine yer bulmakta zorlanan genç futbolcu, sakatlıklardan da başını kaldıramadı. Şans bulduğu maçlarda ise Okan Buruk'u memnun edemeyen Yusuf Demir için flaş bir haber ortaya çıktı. Genç futbolcunun yeni adresi duyurulurken sürpriz takıma gideceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları…