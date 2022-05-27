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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig'e geliyor
Giriş Tarihi: 27.05.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 08:18

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig'e geliyor

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon beklentilerin çok altında kalarak sezonu eksi averajla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, adayların da transfer hamleleri belli olmaya başladı. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızını renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte dev transferdeki tüm detaylar…

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig’e geliyor

Spor Toto Süper Lig'de beklentilerin çok altında kalarak sezonu eksi averajla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da başkanlık seçimleri yaklaşırken, adayların da transfer hamleleri belli olmaya başladı. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen sarı kırmızılı ekip, dünya yıldızını renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig’e geliyor

Sezona Burak Elmas başkanlığında büyük umutlarla başlayan Galatasaray, art arda aldıkları kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından kopup, ligi 13'üncü sırada tamamlamıştı. Yeni sezona güçlü başlamak isteyen Galatasaray, yaptığı transferlerle fark yaratmak istiyor.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig’e geliyor

OZORNWAFOR'A ELVEDA

Bunlardan biri de Valentine Ozornwafor... Belçika basınında yer alan habere göre Charleroi, Nijeryalı futbolcuyla ilgili kararını verdi. Özellikle sezonun ikinci yarısında başarılı bir performansa imza atan Ozornwafor'un bonservisinin alınacağı kaydedildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig’e geliyor

GOMİS HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

14 maçta 4'ü penaltıdan 9 gol kaydeden 36 yaşındaki futbolcu fiziki anlamda yetersiz görüntüsüyle hem taraftarların hem de basının yoğun eleştirisini aldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Dursun Özbek bombayı patlattı! Dünya yıldızı Isco Süper Lig’e geliyor

Ara transferde Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan ve yeni sezonda da Sarı-Kırmızılılar'ın kadrosunda yer alacak olan Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yeni gelecek olan yönetimin 1.8 milyon Euro'luk maaş yükü nedeniyle Fransız forvetle yolları ayırmak isteyebileceği konuşulurken, yüzleri güldürecek bir transfer iddiası geldi.

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